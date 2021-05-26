شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بالسجن سنة على لاعب منتخب المغرب بسبب الاعتداء على قاصرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قضت محكمة مونبلييه الفرنسية بالسجن النافذ لمدة سنة واحدة، بحق الدولي المغربي يوسف العربي، لاعب نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، بسبب قضية تعنيف قاصرين تعود لسنة 2017.

وأفاد موقع «أكتو» الفرنسي بأنه تم الحكم على العربي بالسجن لمدة سنة مع التنفيذ في قضية تعود تفاصيلها إلى صيف سنة 2017، عندما تمت متابعته بتهمة ضرب قاصرين يبلغان 13 و16 سنة.

وتعود التفاصيل إلى دخول العربي وأشقائه في مناوشات مع قاصرين اثنين، كانا يرميان قارورات زجاجية على شرفة منزل عائلة اللاعب الدولي المغربي أثنائي قضائه عطلة صيفية في جنوب فرنسا.

وحسب التهم المعززة بشاهد عيان، فإن العربي وإخوانه قاما بضرب القاصرين اللذين لم يستطيعا الهرب منهم.

كما نقلت الصحافة الفرنسية عن محامي يوسف العربي و3 من أفراد عائلته متورطين في الحادثة، قالوا إن المحكمة قضت بالسجن ثلاث سنوات منها سنة واحدة نافذة، بحق يوسف العربي واثنين من أشقائه، وزوج أخته، مع دفع غرمة بنحو 14 ألف يورو.

ويعد يوسف العربي (34 عاما) أحد أبرز لاعبي نادي أولمبياكوس، فقد أحرز 55 هدفا إضافة إلى 15 تمريرة حاسمة، خلال 100 مباراة، وصنف ضمن العشرة الأوائل لأفضل الهدافين الأجانب، فضلا عن تحطيم رقمه القياسي للموسم الماضي 20 هدفا في البطولة ليصعد إلى 22 هدفا جديدا خلال الموسم المنتهي.