شكرا لقرائتكم خبر عن تم الاتفاق.. تعرف على تفاصيل عقد فرجاني ساسي الجديد مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجحت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع فرجاني ساسي لتجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل ويحق له الانتقال لأي ناد.

وتلقى فرجاني ساسي عروضا مغرية من الدوريين القطري والإماراتي.

واتفقت اللجنة التي تدير الزمالك مع فرجاني ساسي على تمديد تعاقده مع الزمالك لثلاثة مواسم مقبلة.

وعقد مسؤولو اللجنة جلسة مع فرجاني ساسي، تم خلالها الاتفاق على سداد فارق الإعلانات لإحدى شركات الأغذية الكبرى.

وتصل قيمة عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بما سيحصل عليه من عقد الإعلانات مليوني يورو عن الموسم الواحد.