شكرا لقرائتكم خبر عن العسال يطعن رسميًا على لجنة الزمالك الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قدم المستشار محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك طعنًا رسميًا على قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد اللائحة المالية الجديدة والتى تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب.

ويأتي طعن العسال كأول أزمة تواجه اللجنة المؤقتة الجديدة التي تدير نادي الزمالك والتى بدأت عملها رسميا منذ أيام.

وأقام العسال، المحامي بالنقض وعضو الجمعية العمومية لنادى الزمالك، الدعوى رقم ٤٩٢٨٠ لسنة ٧٥ شق عاجل طعنا على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢١ باعتماد اللائحة المالية للهيئات الرياضية الصادرة بتاريخ 1/4/2021 والتي حصلت المصري اليوم على نسخة منها.

وقال المستشار العسال إن الطعن يأتى استنادًا إلى عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، إذ كان ينبغى على وزير الشباب والرياضة عرض اللائحة قبل إقرارها على قسم التشريع بمجلس الدولة لصياغتها والتأكد من مطابقتها للقانون والدستور حتى لا تنفرد كل وزارة باللوائح وتنصب من نفسها الحاكم والمهيمن على الجهات والتى تشرف عليها كما ورد بكثير من نصوص اللائحة المالية، إذ ثبت من ديباجة القرار عدم عرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة، حسب قوله.