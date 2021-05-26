شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا ينفي فتح اختبارات الناشئين بالنادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عدم صحة كل ما يتردد من شائعات بشأن تحديد النادي موعدًا لاختبارات الناشئين، خلال الموسم الجديد حتى الآن.

وقال المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا إن إدارة النادي ملتزمة تمامًا بكل ما يصدر عن الدولة من قرارات تتعلق بالتدابير الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا، وحظر أي تجمعات في الوقت الحالي، تتعلق بإجراء جمعيات عمومية، أو اختبارات، أو حضور مباريات، لمنع انتشار الفيروس.

وشدد معتز البطاوي على أن كل ما يصدر عن النادي يتم عبر قنواته الرسمية، ممثلًا في منظومته الإعلامية، التي تدير حساباته الرسمية عبر الموقع الرسمي للنادي، أو الحسابات الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء، في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، فيس بوك وتويتر وإنستجرام، محذرًا المواهب الصاعدة، وأولياء الأمور، من السقوط في فخ بعض الحسابات الوهمية المزورة التي تتلاعب بأحلامهم.