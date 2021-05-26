شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يبحث عن بيدلين لـ«رفعت واميكا».. ويستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستأنف الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الأربعاء، تدريباته بمعسكره المغلق المقام بأحد فنادق مدينة برج العرب وذلك استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الجمعة القادم على استاد الإسكندرية.

كان المدير الفني الفني للفريق الكابتن على ماهر قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الأمس أمام الزمالك وهي المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويسعى على ماهر المدير الفني للمصري لتجهيز ثنائي بديل لإيزي اميكا، وأحمد رفعت، اللذين سيغيبان عن مواجهة وادي دجلة بسبب تعرضهما للإيقاف من قبل اتحاد الكرة.