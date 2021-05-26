شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يستدعي «باشا» أودنيزي استعدادًا للبطولة العربية.. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استدعى محمود جابر المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2003 اللاعب صلاح الدين باشا لاعب فريق أودنيزي الإيطالي للانضمام لمعسكر المنتخب المقبل الذي يبدأ مطلع الشهر المقبل استعدادا للبطولة العربية للناشئين تحت 17 سنة والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبل.

ويشارك صلاح الدين في فريق رديف الفريق الأول وتم تصعيده للفريق الأول خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام إنتر ميلان في ختام الدوري الإيطالي.

من جانبه أكد رضا الباشا والد اللاعب أن نجله سبق وانضم لمعسكر المنتخب المصري مع ربيع ياسين وأنه سعيد بتواجد نجله ضمن صفوف المنتخب الوطني خصوصا أنه رفض أكثر من عرض من الاتحاد الإيطالي لضم نجله لمنتخب الازوري إلا انه رفض لحبه لمصر.

وأضاف الباشا أن صلاح يشارك في مركز المهاجم والجناح ويعتمد عليه المدير الفني للفريق بصورة أساسية في جميع مباريات الرديف وفريق 17 سنة بالنادي وهو ما أدى لتصعيده للفريق الأول لأول مرة هذا الموسم.