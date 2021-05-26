شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العجوز يعود لقيادة «النجوم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم برئاسة محمد الطويلة التعاقد مع أحمد العجوز نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق لقيادة الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي خلال مباريات الدوري الممتاز «ب» المقبلة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويتكون الجهاز الفني من شادي الطويلة مشرفاً على الفريق، نادر الطويلة مديراً للكرة، أحمد العجوز مديراً فنياً، طارق فهيم وسامح إسماعيل مدربين، ميدو أمان ومحمد الشيخ مدربين مساعدين، باسم خيرت مدرباً لحراس المرمى، سيد إمام مديراً إدارياً، طه على إدارياً، محمود عقاب طبيباً، عبدالمنعم إسحق إخصائي تأهيل، فارس سمير إخصائي إصابات الملاعب.

وتعد هذه هي المرة الثانية لتولي أحمد العجوز تدريب نادي النجوم، حيث سبق أن تولى مهمة المدير الفني هذا الموسم، إلا أنه نظراً لظروف خاصة به اتفق مع إدارة النادي على الاعتذار لحين زوال هذه الظروف، وهو ما حدث، حيث عاد أحمد العجوز بكامل جهازه الفني وضم إليه المدرب الكفء سامح إسماعيل.

ويبدأ الجهاز الفني الجديد مهمته، اليوم الأربعاء، استعداداً للمباراة القادمة أمام نادي بورتو، التي ستُقام يوم الجمعة القادمة على استاد حوض الدرس بالسويس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري، ويحتل نادي النجوم المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة في المجموعة الثانية بالدوري الممتاز «ب».