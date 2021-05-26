بطولة السعودية: الاتحاد يضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا

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الرياض: ضمن الاتحاد المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم بفضل فوزه الهام على العين 1-0 على ملعب الصالة الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة السعودية لكرة القدم.

وحمل هدف فوز الاتحاد إمضاء المدافع المصري أحمد حجازي (30).

ورفع الاتحاد رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد العين عند النقطة 20 في المركز الأخير.

في المقابل، اقترب الوحدة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى عقب تعادله مع ضيفه النصر 1-1، في المباراة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتقدم الوحدة بهدف سجله الأسترالي ديميتري بيتراتوس (45+2 من ركلة جزاء) وأدرك النصر التعادل بواسطة المغربي عبدالرزاق حمدالله (90 من ركلة جزاء).

ورفع الوحدة رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع عشر، فيما رفع النصر رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع الوحدة الأسباني البرتو بوتيا، في الثواني الأخيرة من عمر المباراة، بعد دخوله العنيف على عبد المجيد الصليهم لاعب النصر. وخطف أبها نقطة ثمينة من أمام ضيفه الأهلي بعدما فرض عليه التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة.

وكان الأهلي هو الباديء بالتسجيل عن طريق حسين المقهوي (39) وأدرك أبها التعادل بواسطة معاذ عفانة (83).

وبهذه النتيجة رفع أبها رصيده إلى 35 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

وحقق الاتفاق الفوز على منافسه الرائد 3-1، في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وسجل للاتفاق سعيد الربيعي (14)، ونعيم سليتي (19) ، ووليد ازارو (50). فيما جاء هدف الرائد الوحيد عن طريق روني فرنانديز (88).

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدرب الاتفاق خالد العطوي لاعتراضه عليه (96).

ورفع الاتفاق رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 35 نقطة في المركز العاشر.

وأكرم الفتح وفادة القادسية بثلاثية نظيفة خلال المواجهة التي جمعتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

تقدم الهولندي ميتشيل تي فريدي للفتح (20)، قبل يضيف البيروفي كريستيان كويفا والجزائري هلال سوداني الهدفين الثاني والثالث للفتح في الشوط الثاني عند الدقيقتين (58 و69).

وبهذه النتيجة، رفع الفتح رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر.