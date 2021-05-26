بطولة ألمانيا: غلاسنر يترك فولفسبورغ للاشراف على فرانكفورت

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برلين: قرر النمسوي أوليفر غلاسنر أن يترك تدريب فولفسبورغ الذي أنهى الدوري الألماني في المركز الرابع وسيشارك بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل الإشراف على أينتراخت فرانكفورت بحسب ما أعلن الفريقان الأربعاء.

وقال المدير الرياضي لفرانكفورت أكسيل هيلمان إن "أوليفر غلاسنر أظهر خلال العامين اللذين قضاهما في فولفسبورغ أن باستطاعته العمل على أعلى المستويات وتطوير اللاعبين الشبان".

من جهته، قال المدير الرياضي لفولفسبورغ يورغ شمادكه "نشكر أوليفر غلاسنر على عامين ناجحين ونتمنى له الأفضل".

وسيفوت غلاسنر (46 عاماً) فرصة قيادة فولفسبورغ في دوري الأبطال الموسم المقبل بالانتقال الى فرانكفورت الذي يشارك في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعدما أنهى الدوري المحلي خامساً.

وسيخلف غلاسنر في مهمة الاشراف على فرانكفورت مواطنه أدي هويتر المنتقل بدوره الى بوروسيا مونشنغلادباخ الذي فوت عليه فرصة المشاركة القارية الموسم المقبل بانهائه الدوري في المركز الثامن.