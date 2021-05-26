شكرا لقرائتكم خبر عن 9 لاعبين حجزوا أماكنهم فى تشكيلة الأهلى أمام نهضة بركان.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز تسعة لاعبين فى صفوف الأهلى أماكنهم فى تشكيلة المارد الاحمر الاساسية فى مباراة نهضة بركان المغربى المقبلة ، حيث بات فى حكم المؤكد أن يستعين الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى بكل من محمد الشناوى فى حراسة المرمى فيما سيظهر فى خط الدفاع محمد هانى وياسر ابراهيم وبدر بانون وأيمن أشرف فيما سيظهر فى خط الوسط الثنائى عمرو السولية وأليو ديانج وفى خط الهجوم الثنائى محمد مجدى أفشة ومحمد شريف ، وبخلاف التسعة أسماء يتبقى لاعبان يفاضل موسيمانى بينهم إما الدفع بثنائية حسين الشحات وجونيور أجاى أو صلاح محسن وطاهر محمد طاهر فى الاطراف.

حتى دكة بدلاء الاهلى سيكون الأقرب للمشاركة فى حالة الحاجة لحارس مرمى سيكون الأولوية لعلى لطفى وفى حالة الحاجة لمدافع سيكون الأولوية لرامى ربيعة وفى حالة الحاجة للاعب فى خط الوسط ستكون الأولوية لأكرم توفيق وفى حالة الحاجة لتغيير هجومى ستكون الأولوية لوليد سليمان ووالتر بواليا.

ويصطدم الأهلى بطل دوري الأبطال الأفريقى مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية الأفريقية على لقب كأس السوبر الذى يجمعهما باستاد جاسم بن حمد بنادى السد القطرى فى السادسة مساء الجمعة المقبل، لتحديد بطل القارة من خلال البطولتين الأكبر للأندية ، وبحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فإن الفائز بلقب بطولة كأس السوبر الأفريقي يحصل على 200 ألف دولار (ما يعادل 3 ملايين جنيه)، بينما الخاسر يحصل على 150 ألف دولار.

ويبحث الأهلي عن لقبه السابع فى البطولة، بينما يتطلع نهضة بركان لاعتلاء منصة التتويج به للمرة الأولى في تاريخه.

وضمن النادى الأهلى والفرق المتأهلة للدور النصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا الحصول على 875 ألف دولار من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" ضمن المنح والجوائز التى يمنحها كاف للأندية المتأهلة للأدوار النهائية.

وتأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ17 في تاريخه بعد التعادل مع صن داونز بهدف لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما على ملعب لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال، بمجموع المباراتين 3/1.