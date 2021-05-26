شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تودع التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودعت ميار شريف بطلة مصر في التنس، التصفيات المؤهلة لبطولة رولان جاروس بعد الخسارة من اللاعبة الرومانية جاكلين كريستين بمجموعتين لواحدة في مباراة ماراثونية في الدور الثانى من مرجلة التصفيات المؤهلة لأول دوار البطولة الأعرق، إحدى بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى.

وكانت ميار شريف، بطلة التنس، قد فازت على البولندية ماچا شوالينيسكا 2-1 بعد مباراة ماراثونية استمرت حوالى 3 ساعات متواصلة.