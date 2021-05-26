شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. باولو يحرز "هاتريك"فى فوز منتخب الشاطئية أمام سيشل بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " فيديو لهدف عبد الرحمن حسن نجم منتخب مصر الذى أحرازة اليوم والتي جاء أجمل أهداف بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة حاليا في السنغال .

كما نجح حسام باولو لاعب نادي الترسانة فى إحراز ثلاثة أهداف لمنخب الشاطئية أمام منتخب سيشل.

نجح منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفي، فى تحقيق الفوز 12 / 2 أمام منتخب سيشل، في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الإفريقية بالسنغال والمؤهلة لكأس العالم بروسيا، ليحقق أعلى نتيجة بالبطولة حتى الآن.

وخسر منتخب مصر للكرة الشاطئية أمام موزمبيق بنتيجة 7/5 فى المباراة التى جمعتهما، الأحد، فى افتتاح مشوار الفريقين ببطولة أمّم أفريقيا بالسنغال المؤهلة لكأس العالم بروسيا.

ويواجه منتخب مصر غدًا منتخب المغرب في الجولة الثالثة والتي يحتاج فيها الفراعنة إلى الفوز للتأهل إلى الدور قبل النهائي للبطولة.

وتقام البطولة بمدينة سالي السنغالية، وتستمر حتى 29 مايو الجارى، وتعد فى الوقت نفسه مؤهلة لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها بروسيا العام الجارى، حيث يتأهل الفريقان طرفا المباراة النهائية.

ويرأس البعثة وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وتضم الجهاز الفني بقيادة مصطفى لطفي المدير الفني، وعبد الواحد السيد مدير المنتخب، وأحمد أبو سريع المدرب العام وعمر حلمي مدربا وياسر عبد الخالق مدربا لحراس المرمى ومحمود رمضان طبيبا وعباس حسنين أخصائي علاج طبيعي وعمرو سعد إداريا واللاعبين: محمد فوزي، عبد العزيز صباح، محمود ماهر، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، إسلام أحمد، الحسيني طه، أحمد بالي، أحمد ناصر، هيثم عاطف، حسام باولو، محمد عبد النبي، وعبد الرحمن حسن.