شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلانات كلمة السر فى تجديد فرجانى ساسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو الزمالك علي عقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع التونسي الدولي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وتحديدا قبل انضمامه لمعسكر منتخب بلاده المقبل لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي وتحديدا في 30 يونيو المقبل وفقا للوائح الاتحاد الدولي " فيفا".

وعلم " الخليج 365 " أن مجلس الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب استقر على تقديم عرض مالي لفرجاني ساسي يصل إلى مليون و800 ألف يورو في الموسم، علي أن يتم توفير الفارق المالي بين عرض الزمالك وطلبات اللاعب عن طريق حملات إعلانية يقوم اللاعب بتصويرها، كنوع من أنواع الترضية لفرجاني ساسي.

كما يتضمن عرض الزمالك جدولة زمنية محددة لمستحقات اللاعب القديمة والتي تصل إلى 650 الف يورو ، وهي العقبة الأولي في ملف تجديد فرجاني ساسي.

في نفس السياق أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المعين برئاسة حسين لبيب، رفضه التام للتصريحات التي أدلى بها مهند عون وكيل أعمال فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأضح المجلس في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياته، ويسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله.

وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.

وقال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق، إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وأن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و 200 ألف أو 2 مليون و 600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون و800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي.