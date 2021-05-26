شكرا لقرائتكم خبر عن تألق علي معلول فى أول مشاركة بمران الأهلي الجماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المران الثاني للأهلي بقطر استعدادا لخوض مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان يوم الجمعة المقبل، تألق التونسي علي معلول في أول مشاركة بالمران الجماعي منذ إصابته بشد في العضلة الخلفية وغيابه لأكثر من 100 يوم.

وأعلن علي معلول جاهزيته للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي بعد مشاركته في المران بشكل كامل وتألقه في المران، حيث وضح التركيز من اللاعب سواء في التمرير أو الكرات العرضية التي نفذها اللاعب في مران الأمس ورغبته في العودة للملاعب سريعا بعد غياب طويل.

ومن المقرر أن يحتفظ الجهاز الفني للأهلي بعلي معلول على دكة الاحتياطي ليكون ورقة بديلة رابحة يستعين بها وقت الحاجة لجهوده على أن يدفع به في الشوط الثاني من عمر المباراة لتعديل طريقة اللعب أو الاستفادة من انطلاقاته الهجومية حسب مجريات المباراة.

ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي باعتبار أن الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وهو اللقب الذي قاده للتتويجى بالنجمة التاسعة في مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال.