شكرا لقرائتكم خبر عن ماهى آخر تطورات ملف تمديد تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد ملف تمديد تعاقد التونسى فرجانى ساسى نجم الزمالك مع القلعة البيضاء ليثير الجدل فى الشارع الزملكاوى بعد الفصول الاخيرة التى شهدها هذا الملف مابين تزايد فرص بقاء اللاعب أو رحيله عن الزمالك وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى ينتهى تعاقد فرجانى ساسى مع الزمالك ؟

ج: ينتهى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك في 30 يونيو المقبل، وحتى الآن لم يصل الطرفان لاتفاق حول تجديد التعاقد، حيث ظهرت خلافات جوهرية بين اللاعب والنادى.

س: ماهى الخلافات بين الزمالك وساسى ؟

ج: أبرز الخلافات بين الزمالك وساسى هى رغبة اللاعب فى تقاضي مستحقاته القديمة قبل توقيع العقد الجديد، بالإضافة إلى الخلاف حول القيمة المالية للعقد حيث حدد النادى مليوناً و 600 ألف يورو سنوياً راتباً للاعب الذى طلب 2 مليون و400 ألف يورو سنوياً.

س: هل تلقى فرجانى ساسى عروض للرحيل عن الزمالك ؟

ج: الصراع على فرجاني ساسي أصبح فى الوقت الحالي بين 4 دوريات ترغب أنديتها فى التعاقد مع لاعب وسط منتخب تونس، وهى الدوري السعودي والقطرى والإماراتى والتركي، حيث دخل ساسي دائرة اهتمامات العديد من الأندية هناك وستكون الكلمة العليا في تحديد وجهته المقبلة للمقابل المادى المعروض عليه.

س: كيف تتعامل لجنة الزمالك الجديدة مع ملف تمديد تعاقد ساسى ؟

ج: لجنة الزمالك أكدت أن ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس أولوياتها، وتسعى خلال الأيام القليلة القادمة لحسم ملف اللاعب بشكل نهائي وعقد جلسة معه بحضور وكيل أعماله ، وأكد المجلس أن النادي ليس مسؤولا عن أي تصريحات بشأن هذا الملف إلا عن طريق حسين لبيب رئيس النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي رافضين تصريحات وكيل اعماله .

س: ماذا قال مهند عون وكيل فرجانى ساسى ؟

ج: قال وكيل فرجاني ساسي في وقت سابق، إن إدارة الزمالك لا تصارح الجماهير بالحقائق في الملف الخاص بتجديد اللاعب، وأن اللاعب لم يطلب الحصول على 2 مليون و 200 ألف أو 2 مليون و 600 ألف كما يقال، وسيوافق على التجديد للنادي في حالة عرض عليه مليون 800 ألف، بجانب أن مجلس الإدارة لم يجلس مع اللاعب من الأساس لتجديد عقده مع النادي وهى التصريحات التى رفضتها ادارة القلعة البيضاء.

س: ماذا قدم فرجانى ساسى مع الزمالك ؟

ج: انتقل ساسي إلى صفوف الزمالك في صيف 2018 قادما من النصر السعودي، بعد فترة قصيرة من مشاركته مع المنتخب التونسي في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا ، ليشارك فى 100 مباراة، سجل خلالها 16 هدفا وأسهم في 16 تمريرة حاسمة، وتُوج ساسي مع الزمالك بألقاب كأس السوبر المصري وكأس مصر والكونفدرالية الأفريقية وكأس السوبر الأفريقي ، وبالإضافة إلى الألقاب الرسمية، أسهم ساسي في تتويج الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري السعودي عام 2019.