شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف ينتظم في مران الأهلي الجماعي اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينتظم أيمن أشرف، لاعب الأهلى ، في مران الفريق الجماعي اليوم ، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي قام بتنفيذه لمدة يومين للتعافي من الكدمة التي تعرض لها خلال مباراة صن داونز الأخيرة في إياب دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي أقيمت في جنوب إفريقيا.
وحرص الجهاز الفني على الاطمئنان من الجهاز الطبي على حالة اللاعب والتأكد من جاهزيته للتواجد في المران الجماعي.
ويشارك أشرف في المران الثالث للأهلي اليوم الذي يقام على ملعب جامعة قطر في الدوحة، فيما يخوض الفريق مرانه الرئيسي والختامي مساء الخميس المقبل على استاد جاسم بن حمد الذي تقام عليه مباراة السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.
من جانب أخر شمل برنامج الأهلى اليوم الثالث فى قطر ، تناول الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباح اليوم الأربعاء ، وتحدد لتناول وجبة الغداء في الواحدة والنصف ظهرا وبعدها يخلد اللاعبين لقسط من الراحة في غرفهم قبل المحاضرة الفنية والتحرك لخوض المران الثالث بقطر.
ويشارك الأهلي في السوبر الإفريقي باعتبار أن الفريق الأحمر بطل النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا ونهضة بركان المغربي بطل النسخة الأخيرة من الكونفدرالية.
ويعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية في الخامسة مساء اليوم قبل التحرك إلى ملعب جامعة قطر رقم 3 قي الخامسة والنصف لخوض التدريب الثالث بالدوحة قبل السوبر الإفريقي.
ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة مساء اليوم الأربعاء على ملعب جامعة قطر وهو نفس موعد المباراة على ملعب جاسم بن حمد.
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا وهو اللقب الذي قاده للتتويجى بالنجمة التاسعة في مشواره نحو تعزيز صدارته لأكثر الفرق تتويجا بلقب دوري الأبطال.