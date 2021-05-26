رابطة الأهلي بقطر: أبو تريكة وجمعة أول الحاضرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف محمد سمير نائب رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر، عن تواجد محمد أبو تريكة ووائل جمعة نجمي الأهلي السابقين من أجل مساندة الفريق في المدرجات خلال مباراة نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي.

وأضاف نائب رئيس رابطة الأهلي في قطر خلال لايف عبر "الخليج 365" :"تم عرض 2900 تذكرة للبيع، لكن تم بيع 95% من حصة التذاكر لجماهير الأهلي".

وتابع :"محمد أبو تريكة ووائل جمعة سيكونان من أوائل الحاضرين في المدرجات من أجل مساندة الأهلي".

وأنهى :"سيكون هناك رسائل دعم للمدير الفني بيتسو موسيماني بعد الهجوم الذي تعرض له في مباراة الفريق الأخيرة أمام صنداونز".

وكان موسيماني تعرض لاساءات من جماهير صنداونز الأمر الذي جعل النادي الجنوب أفريقي يقدم اعتذارًا للأهلي.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية "الدوحة".