بيراميدز يعلن.. إصابة الشناوي بشد في العضلة الأمامية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن نادي بيراميدز، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق، خلال مشاركته ضد إنييمبا النيجيري في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

وحل بيراميدز ضيفا على إنييمبا في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، واستفاد الفريق المصري من تفوقه ذهابا بنتيجة 4-1 ليحجز بطاقة التأهل إلى منافسات نصف النهائي.

وشهدت المباراة تعرض أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق للإصابة بعد مرور 35 دقيقة فقط من أحداث المباراة ليحل شريف إكرامي بدلا منه.

وأكد مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن الحارس أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية حيث يحتاج لقرابة 10 أيام من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف الطبيب، أنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي للشناوي سيخضع له في الفترة المقبلة على أمل تسريع وقت عودته للمباريات ولكنه لن يكون قادرا على المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري والتي تقام الأحد على استاد الدفاع الجوي بالدوري الممتاز.