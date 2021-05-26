مصدر بالأهلي يُعلن جاهزية مروان محسن للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال مصدر بالنادي الأهلي، إن مهاجم الفريق، مروان محسن، بات جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به.

وكان مروان محسن قد تعرض للإصابة بخشونة على مستوى الركبة مما جعل الفريق يخسر جهوده.

وأفاد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات الخليج 365 أن اللاعب جاهز للتدريبات بعد أن يعود الفريق من الدوحة حيث يستعد للمشاركة في السوبر الأفريقي.

وشدد المصدر على أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة تابع سير البرنامج التأهيلي للاعب خلال الأيام الماضي وتأكد من تعافيه الكامل من الإصابة.