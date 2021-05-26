مصدر بالأهلي يوضح لـ"الخليج 365" مصير أفشة وشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر بالنادي الأهلي، أن الفترة الماضية لم تشهد وصول أي عروض رسمية لأي لاعب في الفريق وتحديدًا للثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمد شريف.

المصدر قال في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، إن إدارة النادي لم تتلق أي عروضًا رسمية سواء لأفشة أو شريف أو غيره.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - :"ليس هناك أي عروض، ولا مجال لإخفاء شيء في هذا التوقيت".

وواصل :"الفريق الآن في مرحلة صعبة ودقيقة، الأمر يحتاج لتركيز ولا داعي لإثارة البلبلة دون داعي".

وأنهى المصدر :"أتمنى على من يتحدث أن يذكر اسم النادي وقيمة العرض، غير ذلك أعتقد أنه يندرج تحت بند كلام تسويق فقط".

وشهدت الفترة الماضية ارتباط الثنائي بالانتقال للدوري التركي، حيث كشفت وسائل إعلام تركية عن وجود اهتمام بين جالاتا سراي وبيشكتاش لضم "أفشة"، في المقابل يسعى طرابزون سبور للتعاقد مع شريف.

ويستعد الأهلي في التوقيت الحالي من أجل خوض مباراة السوبر الأفريقي، حيث سيواجه بطل أفريقيا منافسه نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل على ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية "الدوحة".