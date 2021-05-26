أول تعليق رسمي من الرجاء حول بيع رحيمي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد رشيد الأندلسي رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن نجم الفريق سفيان رحيمي لم يتلق أي عروضًا خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن رحيمي بين اهتمامات العديد من الأندية مؤخرًا.

رئيس الرجاء قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء :"لم نتلق أتصالاً رسميًا بشأن سفيان رحيمي، من الممكن أن يكون هناك تحركات من جانب الوكلاء أو اهتمام فرق بضم اللاعب، لكن لم يصلني أي شيء أو يتصل بي أحد بشكل رسمي".

وعن وجود مفاوضات من جانب الأهلي، رد رئيس الرجاء :"لم يحدث أي اتصالا من أي فريق أو مسئول في نادي أو حتى وسيط، ما نريده أن يصلنا عرضًا رسميًا من فريق سواء من داخل مصر أو خارجها".

وتابع :"نحن لا نعرض لاعبينا على أحد لأنهم دائمًا محط اهتمام الأندية، ومن حق أي فريق إرسال عرضًا للتعاقد مع رحيمي".

وحول شروط الرجاء لبيع سفيان رحيمي، كشف :"من يريد اللاعب عليه إرسال عرضًا لنا والدخول في مفاوضات، هناك الكثير من المهتمين باللاعب".

وأنهى :"رحيمي متألق بشكل كبير، ومن يرغب في ضمه فليتقدم بالعرض الذي يراه مناسبًا".

ويعتبر رحيمي صاحب الـ24 عامًا أهم أعمدة الرجاء في الموسم الحالي نظرًا لمشاركته في 26 مباراة بالموسم الحالي ليسجل عشرة أهداف ويصنع 8 أهداف حاسمة.

وكانت صحيفة "المنتخب" المغربية، كشفت مؤخرًا عن وجود مفاوضات بين إدارة الأهلي مع مسئولي الرجاء لضم رحيمي.

في المقابل، كشف مصدر مسؤول في الأهلي لـ"الخليج 365"، أن رحيمي مرشح للانتقال للقلعة الحمراء، مشددًا أن الفترة الحالية لم تشهد مفاوضات مع مسئولي الرجاء.