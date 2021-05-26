مهاجم نهضة بركان: ندرك صعوبة مواجهة الأهلي.. ومستعدون لجميع السيناريوهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد إبراهيم البحراوي مهاجم فريق نهضة بركان، أن فريقه يدرك مدى صعوبة مباراة الأهلي، مشددًا أن الفريق البركاني مستعد لجميع السيناريوهات بهذه المواجهة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق نهضة بركان بنظيره الأهلي يوم الجمعة المقبل في إطار بطولة السوبر الأفريقي والمقامة على ملعب "جاسم بن حمد" والخاص بفريق السد القطري.

وأضاف مهاجم النهضة في تصريحات عبر صحيفة "البطولة" المغربية :"هناك تفاؤل كبير بين أفراد المجموعة ومعنويات مرتفعة تحيط بالمناخ العام للفريق، مقابلة السوبر تجمع بين بطلين، وندرك قوة النادي الأهلي وصعوبة هذه المواجهة، لكننا مستعدين لكافة السيناريوهات، ويظل هذا اللقاء نهائيًا لا يقبل القسمة على اثنين، إذ يُكسب ولا يُلعب".

وتابع :"أعتقد أن نقطة القوة التي تميز فريقنا نهضة بركان هي روح المجموعة التي نراهن عليها عقلية انتصارية وقتالية، وتظل هذه الميزة محورية ومهمة وتشتغل عليها كافة الأندية العالمية، بفضل هذه السمة يمكن تحقيق الألقاب ومراكمة الإنجازات والتتويجات".

وواصل :"الفوز بهذه المباراة الهامة وتحقيق اللقب يتيحان لنا العودة بقوة في منافسة البطولة الاحترافية، نحن عازمون على إظهارمعدننا الحقيقي في الاستحقاقات التي تنتظرنا وبإمكاننا فتح صفحة إيجابية وناصعة البياض من خلال هذا الموعد".

وأنهى :"نوجه شكرنا للجماهير البركانية التي توصلنا منها برسائل تحفيزية وتشجيعية كبيرة هذا الأسبوع وفيما مضى، نعدهم بأننا سنبذل كل ما لدينا بهدف الظفر بهذا اللقب الغالي، ونأمل أن نكون عند حسن ظن الأنصار وإهداء اللقب لهم".