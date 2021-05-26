استدعاء رباعي الزمالك للانضمام لمنتخبي تونس والمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تلقى فريق الزمالك خطابًا من الاتحاد التونسي لكرة القدم بشأن استدعاء ثلاثي الفريق الفرجاني ساسي، سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي من أجل الانضمام لصفوف نسور قرطاج.

وحسبما أفاد مراسل الخليج 365 فإن الاتحاد المغربي وجه الدعوة للاعب الفريق أشرف بنشرقي من أجل الانضمام لمعسكر أسود الأطلس.

ومن المقرر أن يبدأ الاتحاد التونسي معسكره يوم 29 مايو الجاري وحتى يوم 16 يونيو المقبل.

ومن جانبه خاطب الزمالك اتحاد الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي نظرًا لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة.