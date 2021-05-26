تقارير: اتفاق بين لابورتا وميسي للتجديد مع برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

ذكرت صحيفة "elconfidencial" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة توصل بالفعل لاتفاق مع ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني بشأن تجديد عقده والاستمرار داخل أسوار كامب نو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي بنهاية شهر يونيو المقبل، ولم يحسم البالغ من العمر 34 عاما مصيره بشأن التجديد مع ناديه أو خوض تجربة احترافية جديدة.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن لابورتا اتفق مع ميسي على التجديد لمدة موسمين، ليستمر داخل ملعب كامب نو حتى نهاية يونيو 2023.

واكتفى ميسي برفع كأس ملك إسبانيا مع ناديه هذا الموسم، بعدما حل ثالثا في جدول ترتيب الدوري الإسباني الذي تُوج به أتلتيكو مدريد، كما ودع منافسات دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في منافسات دور الـ16.

جدير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني يستعد حاليا للانضمام لمنتخب بلاده لخوض مباراتين ضد تشيلي وكولومبيا يومي 4 و9 يونيو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر، يليها مباشرة خوض التانجو أولى مبارياته بكوبا أمريكا أمام تشيلي يوم 13 من الشهر ذاته.