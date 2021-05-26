مشاهدة شباب بلوزداد ونصر حسين داي في بث مباشر بـ الدوري الجزائري «الجولة 23»

مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي في بث مباشر بـ الدوري الجزائري «الجولة 24»

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي لحساب الجولة 23 في الدوري الجزائري، ضمن مباريات اليوم الأربعاء 26-5-2021.

يلتقي شباب بلوزداد مع نظيره نصر حسين داي، على استاد 20 أغسطس 1955، بالعاصمة الجزائر، ضمن أهم مباريات الجولة 23 في الدوري الجزائري.

أضاع شباب بلوزداد فرصة تاريخية ببلوغ دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في بداية الأسبوع الحالي، بعدما عجز عن الصمود أمام الترجي الرياضي التونسي، حيث فاز في لقاء الإياب بنتيجة (2-0)، قبل أن يخسر بنفس النتيجة في تونس، ويودع البطولة بركلات الترجيح.

ويتطلع نادي شباب بلوزداد إلى مداوة جراحه بتحقيق الفوز على نصر حسين داي اليوم في الدوري الجزائري، لمواصلة انتصاراته بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق “جمعية عين مليلة” بنتيجة (5-1).

ويتواجد نادي شباب بلوزداد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الجزائري، وفي رصيده 36 نقطة، من 20 مباراة، ويفصله 10 نقاط عن المتصدر “وفاق سطيف”، وفي حالة فوزه في المباراتين المؤجلتين سيصعد تلقائيًا إلى مركز الوصافة.

في الجهة المقابلة، حقق نادي نصر حسين داي انتصار وحيد في آخر 10 مباريات لعبها في الدوري الجزائري، وكان على حساب “سريع غليزان” في الجولة 15، بينما تعادل في 4 مباريات، وتلقى 5 هزائم.

وسيسعى نصر حسين داي إلى خطف الثلاث نقاط من شباب بلوزداد، للخروج من منطقة الهبوط، إذ يقبع في المركز 17 وفي جعبته 20 نقطة، ويفصله نقطة واحدة عن منطقة الأمان، التي يتواجد فيها سريع غليزان ووداد تلمسان.

وتنقل مباراة شباب بلوزداد ونصر حسين داي في الدوري الجزائري، على القناة الجزائرية الثالثة، والقناة الأمازيغية الرابعة “Canal Algerie”.

ويدير مواجهة شباب بلوزداد ونصر حسين داي الحكم الجزائري “نبيل بوخالفة”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت الجزائر، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية.