الامارات | أولى صفقات الريال تصل إلى مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن أولى صفقات الريال تصل إلى مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن أولى صفقات ريال مدريد للموسم المقبل 2021-2022 هي في العاصمة الإسبانية مدريد حاليا، ويتعلق الأمر بالمدافع النمساوي، والنجم السابق لفريق بايرن ميونيخ، ديفيد ألبا. وقالت الصحيفة إن ألبا وصل إلى مدريد، ويقوم حاليا باقتناء منزل جديد له ولعائلته.

وكان النادي الملكي قد أتم رسميا التعاقد مع ألبا لخمس مواسم، براتب سنوي يصل إلى 12 مليون يورو، على أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة. وقام ألبا بزيارة إلى بعض مرافق النادي، دون تصوير الجولة من قبل وسائل الإعلام، وذلك قبل الإعلان من خلال مؤتمر صحافي عن الصفقة، والذي لم يتم بعد تحديد موعد له.

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