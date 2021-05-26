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تونس والمغرب يطلبان ضم رباعي الزمالك لمعسكر التوقف الدولي

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إيهاب الفولي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى نادي الزمالك إخطاراً رسمياً من الاتحاد التونسي لكرة القدم باستدعاء فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى معسكر المنتخب التونسي المقررة إقامته خلال فترة التوقف الدولي في الفترة من 29 مايو الحالي حتى 16 يونيو المقبل.

كما أرسل الاتحاد المغربي لكرة القدم خطابًا رسمياً إلى الزمالك يطلب فيه انضمام أشرف بن شرقي إلى صفوف معسكر منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة أيضًا.

وخاطب نادي الزمالك اتحادي الكرة في تونس والمغرب من أجل تأجيل ضم الرباعي إلى المعسكر نظراً لاستمرار منافسات البطولات المحلية في مصر خلال هذه الفترة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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