شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة الشناوي بشد في الأمامية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة بنادي بيراميدز، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها الحارس أحمد الشناوي في مباراة أنيمبا النيجيري، التي انتهت بالتعادل 1- 1 وبلوغ بيراميدز الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، للمرة الثانية على التوالي.

وخرج «الشناوي» مصابًا في مباراة أنيمبا، التي جرت بملعب مدينة آبا النيجيرية، بعد 35 دقيقة من بداية اللقاء وبعد تألقه اللافت للأنظار والتصدي لهدفين محققين للفريق صاحب الأرض.

وأوضح «المنيري» أن الحارس أجرى أشعة خلال الساعات الماضية أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، حيث يحتاج قرابة 10 أيام من العلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف الطبيب أنه تم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لأحمد الشناوي سيخضع له في الفترة المقبلة على أمل تسريع وقت عودته إلى المباريات، ولكنه لن يكون قادرًا على المشاركة في مباراة الإسماعيلي المقبلة بالدوري، والتي ستُقام الأحد المقبل، على استاد الدفاع الجوي بالدوري الممتاز.