شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية تكشف مفاجأة في عقد أجويرو مع برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن أجويرو سيصل إلى برشلونة يوم الإثنين المقبل، عقب 48 ساعة من خوض فريقه لمباراة نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير، أن أجويرو سيكون أولى صفقات برشلونة في الميركاتو الصيفي، ما لم تحدث أي مفاجآت أخرى قبل موعد وصوله.

وأوضح التقرير أن أجويرو سيتقاضى نصف ما كان يحصل عليه في مانشستر سيتي، حيث راهن النادي واللاعب على المتغيرات، بمعنى أن هناك بنود أخرى متعلقة بعدد المباريات والألقاب، من شأنها أن ترفع قيمة عقده.