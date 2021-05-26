شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأنصار اللبناني يعلن الرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبرت جاسبرت، المدير الفني للأنصار اللبناني، إن مواجهة المحرق البحريني، عصر غد الخميس، ستكون صعبة وقوية بالنسبة للطرفين، وذلك ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

وأكد جاسبرت، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، أن الأخضر لن ينظر لمباريات الفرق الأخرى.

من جهته، أعلن عباس عطوي أونيكا، نجم الأنصار، أن هذه المباراة هي الأخيرة له بقميص الفريق، مفاجئا الجماهير بهذا النبأ.

وأضاف أونيكا: «كان طموحي مع الأنصار الفوز بلقبي الدوري والكأس»، مشيرا إلى أن هذا الطموح تحقق.

وودع اونيكا الجماهير مؤكدا أن وجهته المقبلة ستحدد، بعد عودته إلى العاصمة اللبنانية بيروت.