شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» يكشف موعد انطلاق الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر أحمد مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، على إقامة الدوري الممتاز في الموسم المقبل، أوائل شهر أكتوبر القادم، من أجل منح اللاعبين راحة خلال شهر سبتمبر المقبل، بعد انتهاء الموسم الجاري بنهاية شهر أغسطس المقبل.

واجتمع «مجاهد» مع لجنة المسابقات، في حضور أعضاء اللجنة المؤقتة، للاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بوضع التصور النهائي لجدول الدوري في الموسم المقبل.