شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه في الجبلاية لتجميد «البنا» بسبب أزمة مباراة الزمالك مع المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل اتحاد الكرة إلى تجميد الحَكَم الدولي، محمود البنا، الذي أدار مواجهة الزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 2- 3 بسبب الأخطاء التحكيمية التي ارتكبها خلال اللقاء.

وتدخل حكام تقنية الفيديو في احتساب عدد من القرارات المؤثرة خلال اللقاء، ووفقًا لمصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، فإن تقنية الفيديو أنقذت محمود البنا في مواجهة الزمالك مع المصري، بعد أن احتسبت ركلة الترجيح الأخيرة للأبيض، رغم أن حَكَم اللقاء لم ينتبه إليها، وهو ما دفع حكام الفيديو إلى مطالبة «البنا» بالتوجه إلى تقنية الفيديو لرؤية اللعبة قبل احتساب ركلة الجزاء، ووجهت لجنة الحكام، برئاسة وجيه أحمد، اللوم إلى «البنا» بسبب عدم تركيزه خلال المباراة، وأكد «أحمد»، لـ«البنا»، أنه في حالة تكرار الأخطاء التحكيمية سيتم استبعاده من المباريات المقبلة.