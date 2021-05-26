شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفاجئ نهضة بركان بخطة هجومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر المدرب الجنوب أفريقي على طريقة لعب هجومية خلال مواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وشهدت التدريبات الأخيرة للفريق رغبة المدير الفني في الاعتماد على زيادة الفاعلية الهجومية داخل وسط الملعب والتركيز على التسديد من خارج منطقة الجزاء، التي أجاد فيها محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وبدر بانون.

واجتمع المدير الفني باللاعبين، وطالبهم بعدم منح فرصة للمنافس للتقدم إلى وسط الملعب والتسديد على مرمى محمد الشناوي.