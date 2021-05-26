«فريق أبوظبي» يشارك في تحدي الـ 400 كم للزوارق السريعة

أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة عن مشاركته في سباق ال400 كيلو متر للزوارق السريعة في مياه أوروبا عبر النسخة ال69 من البطولة والتي ستقام 6 يونيو المقبل في 6 مدن إيطالية.

ويعد هذا السباق أيقونة السباقات البحرية الإيطالية حيث انطلق في عام 1952 ليستمر بشكل سنوي حتى الآن، وتبدأ رحلة السباق في نسخته الجديدة من ميناء مدينة بافيا التي تقع في الشمال الإيطالي، وتكمل رحلتها على النهر العريق كي تمر بأكثر من مدينة على ضفاف النهر المتعرج، ثم يختتم السباق في البحر الأدرياتيكي وصولاً إلى مدينة البندقية.

ويمثل الإيطالي المخضرم جيدو كابليني فريق أبوظبي في سباقات البحر ليسجل عودته مرة أخرى إلى السباقات البحرية، بعد اعتزال دام عشر سنوات، وبعد تحقيقه لعشرة ألقاب في سباقات الفورمولا1 كان آخرها في 2009، حيث تنتظر جيدو رحلة قيادة شاقة تستمر لمسافة 400 كم بين المدن الإيطالية المختلفة.

وعبر سالم الرميثي مدير عام النادي عن سعادته بعودة البطولات والمشاركات الدولية مجدداً لفريق أبوظبي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركات أكبر وحضوراً أوسع للفريق على خارطة البطولات الدولية المختلفة، وأن المشاركة في سباق 400 كيلو متر ستكون بداية جيدة للفريق من أجل تقديم موسم قوي حافل بالإنجازات في 2021.

وعن السباق الأوروبي الكلاسيكي، قال: «كنا نخطط من سنوات للمشاركة في هذا السباق خاصة وأننا وضعنا البصمة الإماراتية في أغلب السباقات العالمية، ومع ظروف الجائحة في الموسم الماضي كان ذلك أحد المشاريع المؤجلة التي فكرنا في إحيائها، والآن أعلنا رسمياً عن المشاركة حيث تم التجهيز لذلك قبل عدة أشهر، ليشارك أسطورة السباقات كابليني على زورق أبوظبي في هذه المنافسة، وفي الوقت ذاته تستمر تدريبات بقية المتسابقين والاستعداد من أجل البطولات التي ستنطلق لاحقاً في أشهر الصيف».

وسبق لفريق أبوظبي أن شارك في أبرز البطولات التي تندرج في أجندة الاتحاد الدولي وأبرزها، بطولة العالم لزوارق الفورمولا1، وبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، وبطولة العالم للدراجات المائية، وبطولة العالم لزوارق الإكس كات، وبطولة العالم لزوارق الفئة الأولى، وكأس القارات لزوارق الفورمولا2، وتحدي روين الكلاسيكي لزوارق الفورمولا 24 ساعة، وسباق أوجستو لزوارق الفورمولا12 ساعة وبطولة العالم لزوارق الفورمولا4.