شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتفي بفريق الكاراتيه بطل ثنائية الدوري والكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقام مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي حفل تكريم لفريق الكاراتيه المتوج بثنائية الدوري العام والكأس، حضره علي سالم المدفع، رئيس مجلس الإدارة والمهندس سليمان عبدالرحمن الهاجري، عضو مجلس الإدارة رئيس الألعاب الفردية، وأعضاء الإدارة، وأقيم بصالة الألعاب الفردية في الحزانة.

وكان أبطال كاراتيه الملك تُوجوا بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه، لفئتي الكاتا والكوميتيه، في البطولة التي استضافها نادي اتحاد كلباء، لينجح الفريق في الجمع بين الدوري العام والكأس محافظاً على ألقابه للعام الثاني على التوالي.

وحقق كاراتيه الشارقة، إنجازاً يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة منذ تأسيس الاتحاد بعد أن نال 6 ألقاب من أصل 7 خلال موسم 2021-2020 في إنجاز جديد يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة منذ إنشاء اتحاد الإمارات للكاراتيه.

ومضت سيدات النادي في ذات طريق الرجال وحصلن على كأس صاحب السمو رئيس الدولة للكاراتيه في فئة الكاتا، ليجمعن أيضاً ثنائية الدوري العام والكأس.

وقال علي سالم المدفع: «نهدي إنجاز فريق الكاراتيه لصاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر القاسمي وإلى ولي العهد وإلى نائب الحاكم ونهنئ اللاعبين على تجاوزهم هذا الموسم الاستثنائي ونبارك لهم فوزهم بهذا الإنجاز التاريخي».

ومضى: «نبعث بالتهنئة لمجلس الشارقة الرياضي ونهديه النجاح الكبير لألعاب النادي، كما يسعدنا أن نهدي الفوز لمحبي «الملك» وكل الشكر والتقدير لإدارة الألعاب الفردية التي عملت واجتهدت فحصدت هذا التفوق والذي نتج عنه اختيار 11 لاعباً من النادي لتمثيل المنتخبات، ونتمنى لهم التوفيق لرفع علم الإمارات في المحافل الدولية».

وأشاد المهندس سليمان الهاجري بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي وحرصه على تطوير منظومة الألعاب الفردية في الإمارة، مقدماً التهنئة لأعضاء فريق العمل بالإدارة ومهنئاً اللاعبين، وقال: «النجاح الذي ظلت تحققه ألعاب الملك جاء نتاج خطط واستراتيجيات تم وضعها بعناية وبمتابعة مستمرة من كافة المسؤولين».