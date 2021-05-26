الامارات | بالفيديو: الإمارات تستضيف سباق "1000 ميل" للسيارات الكلاسيكية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: الإمارات تستضيف سباق "1000 ميل" للسيارات الكلاسيكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الإمارات، خلال الفترة من الخامس إلى 9 ديسمبر المقبل، سباق الـ "1000 ميل" في نسخته الـ 93، في سباق يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يطوف الإمارات السبعة، وذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بالذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد، بدعم من مكتب الهوية الإعلامية في الدولة.

وجاء الإعلان عن تفاصيل السباق، في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس، في "بيت الحكمة" في إمارة الشارقة، وحضره، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عالية الحمادي، وسفير إيطاليا في الإمارات نيكولا لينير، ورئيس مجلس التنفيذي في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" مروان السركال، ورئيس مجلس إدارة "ميلي ميليا" أو "1000 ميل" الجهة المنظمة للسباق العالمي، الإيطالي فرانكو جوسللي بيريتا، والرئيس التنفيذي في "ميلي ميليا" ألبيرتو بيانتوني، والرئيس التنفيذي لتجارب أوكتانيوم المشاركة في تنظيم تجربة "1000 ميل" في الإمارات مارتن هالدر.



وتنطلق أولى مراحل سباق "1000 ميل" الإماراتي للسيارات الكلاسيكية، من العاصمة أبوظبي، وذلك في الخامس من ديسمبر المقبل، على تقام المرحلة الثانية في السادس من ديسمبر وتنطلق من دبي فيما يسدل الستار عنها في جبل حفيت في مدينة العين، وتتبع في السابع من ديسمبر بالمرحلة الثالثة التي تنطلق من جبل حفيت باتجاه إمارة الفجيرة، ومن ثم في 8 ديسمبر بمرحلة ممتدة بين الفجيرة إلى جبل جيس في إمارة رأس الخيمة، ويسدل الستار في التاسع من ديسمبر بالمرحلة الخامسة والختامية، التي تنطلق من رأس الخيمة مروراً بإمارتي أم القيون وعجمان، ومن ثم الشارقة ورجوعاً إلى ابوظبي.

ويأتي اسم السباق الذي يمتد تاريخه لحوالي قرن من الزمن، من مسافة الـ "1000 ميل" التي يتوجب على السيارات الكلاسيكية المشاركة فيه قطعها، فيما جاء لقبه "السباق العالمي الأجمل"، من قبل مؤسس السيارات السوبر رياضية الإيطالية الأشهر عالمياً إنزو فيراري الذي شارك في سباقاته ايضاً، ويعد السباق الذي يقام تاريخياً في إيطاليا، على رأس عناصر الجذب السياحي من مختلف انهاء العالم، قبل أن تتجه الجهة المنظمة للرالي في التوسع عالمياً، بإقامته في كل من أميركا، واليابان، والمملكة المتحدة، ليحط أخيراً الرحال وللمرة الأول في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن من احتفالات الإمارات بالذكرى الـ 50 على تأسيس الاتحاد.

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