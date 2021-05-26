شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق كرة القدم قمة عربية نارية ستجمع بين فريقي الأهلي ونظيره نهضة بركان المغربي يوم الجمعة، في نهائي كأس السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وتنطلق مباراة الأهلي مع نهضة بركان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، في الدوحة.

وتذاع مباراة الأهلي مع نهضة بركان على قناة الكأس القطرية المفتوحة عبر نايل سات، على تردد 11919 أفقي عبر نايل سات ومعدل الترميز 27500.

ويلعب الأهلي مباراة السوبر الأفريقي باعتباره بطل النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك نهضة بركان بالبطولة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية الموسم الماضية