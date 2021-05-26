شكرا لقرائتكم خبر عن بوفون يحدد معيار اختيار ناديه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأسطورة جيانلويجي بوفون، حارس مرمى يوفنتوس، إنه سينتقل إلى المكان الذي سيجد فيه الدافع للاستمرار.

وكان بوفون قد أعلن منذ أيام، رحيله عن اليوفي بنهاية الموسم الحالي، دون أن يحدد هل سيعتزل أم سينتقل إلى نادٍ آخر، وقال النجم المخضرم، في تصريحات نقلها موقع «فوتبول إيطاليا»: «سأقرر مسارًا أجد فيه الدافع.. لست في عجلة من أمري».

وأضاف: «لقد بذلت كل شيء، وحصلت على كل شيء في يوفنتوس.. قلت إن كل شيء مدروس، لكن هناك لحظات نحتاج فيها إلى التراجع، بدلًا من اتخاذ خطوة محفوفة بالمخاطر إلى الأمام».

وختم: «لقد كانت النهاية الصحيحة، لديّ ذكريات جيدة من السنوات الماضية.. إنه النادي الذي رحب بي كشاب وجعلني أصبح رجلًا، أنا مدين بالكثير ليوفنتوس».

وقاد بوفون البيانكونيري مؤخرًا للتتويج بكأس إيطاليا، على حساب أتالانتا.