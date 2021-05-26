شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح خارج التشكيلة المثالية للدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية «CIES»، التشكيلة المثالية لكل من الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم، وذلك بناء على أداء اللاعبين في المستطيل الأخضر سواء الدفاعي أو الهجومي.

وشهدت القائمة غيابات مفاجئة لنجوم ووجود أسماء غير متوقعة، وأبرزهم غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على الرغم من تتويجه بلقب هداف الدوري الإيطالي.

بينما دخل البلجيكي روميلو لوكاكاو، مهاجم إنتر ميلان، التشكيلة المثالية للدوري الإيطالي «الكالتشيو»، على الرغم من تسجيله 5 أهداف أقل من رونالدو، كما دخل الدولي المغربي أشرف حكيمي في مركز الظهير الأيمن، بعد أن قدم واحدا من أفضل مواسمه، وساهم في تتويج ناديه إنتر ميلان باللقب الذي غاب عن خزائنه منذ عام 2010، وكسر احتكار يوفنتوس للقب في المواسم التسعة الماضية.

وفيما يلي التشكيلة المثالية «للكالتشيو» (4-3-3):

لحراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان)

لخط الدفاع: روبن غوسينس (أتالانتا)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ميلان شكرينيار (إنتر ميلان)، أشرف حكيمي (إنتر ميلان)

لخط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو (ميلان)، رودريغو دي باول (أودينيزي)، مارسيلو بروزوفيتش (إنتر ميلان)

لخط الهجوم: لورينزو إنسيني (نابولي)، دومينيكو بيراردي (ساسولو)، روميلو لوكاكاو (إنتر ميلان).

وخلت التشكيلة المثالية «للبريمير ليج» من اسم النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، وثاني أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إضافة إلى زميله حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر.

كما غاب عن التشكيلة النجم الجزائري رياض محرز مهاجم فريق مانشستر سيتي، وزميله في الفريق النجم الإنجليزي الصاعد فيل فودين.

وفيما يلي التشكيلة المثالية للدوري «البريمير ليج»:

لحراسة المرمى: إيدرسون (مانشستر سيتي)

لخط الدفاع: جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)، فيكتور لينديلوف (مانشستر يونايتد)، روبين دياس (مانشستر سيتي)، روبيرتسون (ليفربول)

لخط الوسط: غرانيت تشاكا (أرسنال)، رودري هيرنانديز (مانشستر سيتي)، ماسون مونت (تشيلسي)

لخط الهجوم: برونو فيرنانديز(مانشستر يونايتد)، رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي)، هاري كين (توتنهام).