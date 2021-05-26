شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لملحمة «القفال 30» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لسباق القفال الثلاثين للمسافات الطويلة، والذي يقام برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي عن فتح باب التسجيل للنواخذة والملاك وبحارة السفن الشراعية المحلية 60 قدماً التي ستتنافس على جوائزه المالية القيمة يوم 4 يونيو المقبل.

وكشفت اللجنة المنظمة العليا لسباق القفال الثلاثين أن إجراءات التسجيل للمشاركة في سباق القفال المرتقب والكبير ستتم كلها عبر البوابة الإلكترونية للنادي التزاماً بتوجيهات المسؤولين فيما يتعلق بالتباعد الاجتماعي ومن أجل تسهيل المهمة على جميع المشاركين.

وقال هزيم محمد القمزي عضو اللجنة العليا المنظمة إن عملية التسجيل ستمر عبر ثلاث مراحل قبل التوجه إلى جزيرة صير بونعير استعداداً لانطلاقة السباق يوم الجمعة الموافق الرابع من يونيو والذي حدد لإقامة السباق، بينما سيكون يوم السبت موعداً احتياطياً في حالة تأجيل السباق عن موعده.