شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مثمر لمفوضية الألعاب الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق، أمس الثلاثاء، الاجتماع الثاني للمفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية برئاسة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وبحضور كافة أعضاء المفوضية الدولية للتسامح في الألعاب الإلكترونية التي تضم د.أركادي دفوركوفيتش رئيس الاتحاد العالمي للشطرنج، ونيكول بايك رئيس قطاع يوجوف العالمي للرياضات الإلكترونية والألعاب، وكيرتيس كوهلاس كبير مسؤولي التطوير، مركز الرئيس كارتر، وكينيث فوك رئيس الاتحاد الآسيوي للرياضات الإلكترونية، والدكتورة هايدي علاء الدين العسكري المدير التنفيذي للأولمبياد الخاص السعودي، والدكتور وردتي محمد راضي المفوض الرياضي بوزارة الشباب والرياضة في ماليزيا، وتوم وتسون الذي كان أول وزير للتحول الرقمي ببريطانيا.

وركز الاجتماع على بحث الخطط المستقبلية؛ لتعزيز التسامح في فعاليات وبطولات الألعاب الإلكترونية الدولية، وكيفية تفعيلها؛ لكي تصل المفوضية بثقافة وقيم التسامح إلى كافة اللاعبين والمتابعين والإداريين للألعاب الإلكترونية حول العالم، وركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية أهمها دور المفوضية في إنشاء وتفعيل القواعد الرئيسية للتسامح في الأنشطة والبطولات وهو ما يعرف بالسياسة والحوكمة، ووضع الأسس للبحث والتحليلات والمقاييس، ودعم قيم الابتكار والاستدامة، وتفعيل الشراكات، وتعزيز التنوع والشمول والاندماج.

انطلق الاجتماع بترحيب الشيخ نهيان بن مبارك رئيس المفوضية بكافة الأعضاء، وثمن المبادرة التي قامت بها المنطقة الحرة للإعلام بأبوظبي «Towfour54» بتقديم مقر دائم للمفوضية الدولية للتسامح بالألعاب الإلكترونية بالعاصمة أبوظبي، وثمن الدور الذي يقوم به أعضاء المفوضية الذي يؤكد إيمانهم بدور المفوضية ورسالتها في تعزيز ثقافة التسامح عالمياً لا سيما بين الشباب.

وأوضح: إن المفوضية ستعمل بجد لتشكيل رؤية متكاملة وخطط استراتيجية يمكنها تحقيق أهدافها على أرض الواقع من خلال تعزيز ثقافة التسامح في البطولات ومن خلال فعاليات وملتقيات أخرى على مدار العام، مؤكداً أن ذلك يمثل طريقاً يشارك به الجميع للوصول بالتسامح لكافة شباب العالم الممارسين والمتابعين للألعاب الإلكترونية.

وأضاف: إن «إكسبو 2020 دبي»، يمثل فرصة مهمة للرياضات الإلكترونية، ونتطلع إلى طرح أفكار مبتكرة حول كيفية الاستفادة من أنشطة إكسبو 2020 دبي لمصلحة الرياضات والألعاب الإلكترونية.