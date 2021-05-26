"التاسعة بتوقيت القاهرة".. كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي والترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء، موعد مباراتي الأهلي والترجي في إطار نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة (2021).

وأفاد الموقع الرسمي للكاف، أن مباراة الذهاب ستقام على ملعب "رادس" في 18 من الشهر المقبل في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

في المقابل، ستقام مباراة الإياب في 25 من الشهر ذاته في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة أيضًا.

ومن المقرر أن تقام مباراتي الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز الأولى في المغرب وتحديدًا على ملعب "المركب الرياضي محمد الخامس" في 18 من يونيو في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة الإياب، يستضيف بطل جنوب أفريقيا نظيره الوداد في 25 من نفس الشهر في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي صعد للمربع الذهبي على حساب صنداونز الجنوب أفريقي بمجموع مباراتين (3-1)، في المقابل تأهل الترجي بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري.

جدير بالذكر أن الأهلي هو صاحب التتويج الأخير باللقب الأفريقي بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي "القرن الأفريقي".