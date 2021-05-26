نهضة بركان عن مواجهة الأهلي: لا نخاف من أحد.. ونراهن على الفوز باللقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال الكتابي الحسين المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان، إن ناديه لا يخاف من أحد ردًا على مواجهة الفريق البركاني أمام الأهلي بطل النسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

متحدث نادي نهضة بركان قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء :"لا نشعر بالخوف من أحد، المباراة 11 ضد 11".

وتابع :"الخوف من المنافس غير وارد، فريق نهضة بركان من الكبار، ومستعدون لمباراة الأهلي".

وواصل :"توجنا بلقب الكونفدرالية، والأهلي فاز بلقب دوري أبطال أفريقيا وهناك مباراة فاصلة، وليس هناك ما يجعلنا نشعر بالخوف أو يخيف الأهلي".

وأنهى :"نحترم الأهلي، لكن نراهن على الفوز باللقب الأفريقي".

وكان الأهلي توّج بلقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بنتيجة (2-1)، في المقابل فاز نهضة بركان بلقب الكونفدرالية بالفوز على بيراميدز بنتيجة (1-0).

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ونهضة بركان مساء الجمعة المقبل في العاصمة القطرية "الدوحة".