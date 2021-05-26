طلائع الجيش: لا توجد أي مفاوضات رسمية مع الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أحمد مهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الأهلي والزمالك لم يتقدموا بعروض رسمية للتعاقد مع أحمد سمير أو مهند لاشين لاعبي الفريق العسكري.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال مهدي: "لا نقف ضد مصلحة اللاعبين طالما ستستفيد جميع الأطراف".

وأضاف: "نحن نادي مؤسسي، لا نتعامل مع كلام وكلاء أو لاعبين، حتى إذا تواصل معنا أي نادي بشكل ودي نطلب منه إرسال فاكس رسمي للعرض على مجلس الإدارة ويتم اتخاذ القرار المناسب".

وتابع: "لم يتم أي شئ رسمي حتى الآن سواء من جانب الأهلي أو الزمالك".

وواصل: "مهند لاشين من اللاعبين المميزين، وإذا كان الزمالك يبحث عن لاعب لتعويض غياب فلان الفلاني فمهند لاعب جيد ومميز وكان قريبا من منتخب مصر الفترة الماضية".

وأتم: "أيضًا عمرو جمال من أفضل المهاجمين في مصر حاليا، وأنا متأكد انه سيكون ضمن قائمة المنتخب في الفترة المقبلة".