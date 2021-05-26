أحداث شغب قبل نهائي يوروباليج.. وإصابة 3 من مشجعي يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الأربعاء، إن 3 من مشجعي فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعرضوا لإصابات بعد أحداث شغب قبل نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يلتقي مانشستر يونايتد مع منافسه فياريال الإسباني، في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب ستاديون إنيرجا جدانسك بنهائي الدوري الأوروبي.

وبحسب ما ذكرته "ديلي ميل" فقد أظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي حشدا من مشجعي ليتشيا يرتدون ملابس سوداء وهم يهاجمون المنطقة الخارجية لنادي ومطعم فهرنهايت في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، حيث كان يتواجد بعض من مشجعي الشياطين الحمر.

وأصدر يونايتد بيانًا قال فيه: "موظفو النادي كانوا يساعدون عددًا من مشجعي يونايتد في جدانسك الليلة الماضية واليوم بعد حادثة تعرض فيها بعض مشجعينا للهجوم خارج حانة في المدينة".