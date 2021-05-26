ردًا على تأجيل لقاء الأهلي.. أسوان: فرصة لالتقاط الأنفاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد سليمان رئيس أسوان، إن تأجيل مباراة الأهلي كان جيدا لنا، كنت هاروح اسكندرية وارجع اسوان وارجع العب الزمالك

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الثلاثاء، تأجيل مباراتين للأهلي ضد أسوان والبنك الأهلي، على أن يتم إقامتهما بدون لاعبي المنتخب الأولمبي خلال فترة توقف الدوري على هامش تجمعهم للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وفي موعد يعلن فيما بعد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال سليمان: "تأجيل المباراة أفضل بالتأكيد لفريق الكرة.. فرصة لالتقاط الأنفاس".

وأتم: "جدول الدوري وضعني في مواجهة ضد المصري بكأس مصر في الإسكندرية، ثم العودة لأسوان لمواجهة الأهلي ثم السفر للقاهرة من أجل لقاء الزمالك بالدوري".

جدير بالذكر أن أسوان يحتل المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة.