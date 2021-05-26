سيراميكا: نتائج الفريق "طمعتنا" في الوصول إلى المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن نتائج الفريق الجيدة ببطولة الدوري المصري الممتاز "طمعت" النادي في الوصول لمراكز متقدمة في جدول الترتيب.

وصعد سيراميكا للدوري الممتاز مع بداية الموسم الجاري، وتمكن من الوصول إلى المركز السابع بجدول الترتيب حتى الآن بعدما خاض 22 مباراة جمع خلالهم 31 نقطة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال البطاوي: "المنافسة صعبة في بطولة الدوري هذا الموسم، لا تتوقع من سيفوز بالمباراة".

وأضاف: "أي مكسب في أي مباراة يجعلك تتقدم عدة مراكز إلى الأمام بجدول الترتيب".

وتابع: "من البداية، توقعت أن نقدم موسم جيد في البطولة، لكن النتائج والأداء طمعنا وطمع الإدارة بالوصول إلى مربع الدوري الذهبي".

وعن العروض المقدمة للاعبي الفريق، قال البطاوي: "لا نمانع مناقشة أي عرض لأي لاعب في الفريق والجميع يستفيد".