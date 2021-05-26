الزمالك: تجديد ساسي أولوية ونرفض تصريحات وكيله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التصريحات التي أدلي بها مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي من خلال بيان عبر موقع النادي الرسمي.

وكان وكيل فرجاني قد قال من خلال تصريحات تم تداولها أن إدارة النادي لا تصارح الجماهير فيما يخص ملف تجديد اللاعب التونسي.

وينتهي تعاقد الزمالك مع فرجاني ساسي بنهاية الموسم الجاري وصل محاولات من أجل الوصول لنقطة اتفاق بين الطرفين.

وكان وكيل اللاعب قد قال في تصريحاته أن إدارة الزمالك لم تصارح الجماهير وأن اللاعب لم يطلب 2.2 أو 2.6 مليون دولار من أجل الموافقة على التجديد، مشددًا أنه في حال عرض 1.8 مليون فإنه سيوافق على التجديد.

ومن جانبه أوضح مجلس إدارة الزمالك من خلال بيان رسمي أن المجلس يضع ملف تجديد فرجاني ساسي على رأس الأولويات وأنه سيسعى خلال الفترة المقبلة من أجل حسم هذا الملف من خلال جلسة مع اللاعب ووكيله.

وشدد مجلس الإدارة على أن النادي ليس مسؤولا عن تصريحات وكيل أعمال اللاعب، وأن أي تصريحات بشأن هذا الملف ستكون من خلال حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي والمتحدث الرسمي باسم النادي أو الإعلامي عمرو الدردير المتحدث الصحفي للنادي، وأن أعضاء المجلس لم يدلوا بأي تصريحات منذ أن تولوا مهمة إدارة النادي عن فرجاني ساسي أو أي أرقام تخص النادي.