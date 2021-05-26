إيهاب جلال لمصراوي: هدفي التتويج بالكأس كمدرب كما فعلتها كلاعب منذ 24 عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أكد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي أنه يهدف لتحقيق لقب كأس مصر مع فريقه كمدير فني، كما سبق له التتويج بنفس البطولة كلاعب منذ أكثر من ٢٤ عام مضى.

وقال جلال في تصريحات خاصة لمصراوي: "بالطبع من أسعد لحظاتي داخل الإسماعيلي كلاعب حينما توجنا بكأس مصر عام 1997، حينما فاز الفريق على الأهلي في المباراة النهائية بهدف نظيف".

وأكمل: "بالطبع أتمنى أن يتكرر هذا الأمر من خلال تحقيق اللقب كمدير فني خلال هذا الموسم".

وسيلتقي الإسماعيلي مع الزمالك مساء غدًا، الخميس، في إطار مباريات دور الـ16 من كأس مصر.

وأضاف جلال: "مباراة الزمالك بالطبع لن تكون سهلة بأي حال من الأحوال ولكن هناك تركيز من الجميع على تحقيق نتيجة إيجابية".

واختتم: "نلعب لتحقيق الانتصار والصعود لدور الثمانية من الكأس، والفوز بلقاء الزمالك خطوة هامة للغاية لتحقيق اللقب".