صلاح محسن : قادرون على حصد المزيد من البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - يلا كورة

قال صلاح محسن لاعب فريق الأهلي، إن الجيل الحالي في النادي قادر على حصد المزيد من البطولات، مشددًا أن الفريق جاهز لمواجهة نهضة بركان في مباراة السوبر الأفريقي والمقرر لها يوم الجمعة المقبل في العاصمة القطرية الدوحة، كما عبر عن سعادته يثقة الجماهير.

وأضاف محسن من خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "دوري أبطال إفريقيا غاب عن الأهلي سبع سنوات، واستطاع الجيل الحالي أن يعيده من جديد إلى دولاب بطولات النادي، وأن يضيف النجمة التاسعة للفريق.. والسوبر الإفريقي غاب أيضا عن النادي، وآن الآوان لاستعادته من جديد وتحقيق اللقب السابع للنادي."

وشدد محسن على ثقته الكبير في عناصر الفريق، مشيدًا بما قدمه اللاعبون خلال الفترة الماضية والتي تأهل فيها الأهلي إلى نصف نهائي دوري الأبطال على حساب صنداونز بطل جنوب أفريقيا.

وعن نهضة بركان المغربي قال محسن: "انهضة بركان فريق يستحق الاحترام ، والمنافسة على لقب السوبر الافريقي حق مشروع للفريقين، لكن جميع لاعبي الأهلي، على درجة عالية من الاستعداد والتركيز، ولديهم إصرار قوي على تحقيق البطولة، والعودة إلى القاهرة بكأس البطولة."

وعبر محسن عن سعادته بثقة جماهير النادي الأهلي، مؤكدًا أنه يعرف أن الجماهير تنتظر منه المزيد خلال الفترة المقبلة، مضيفا أنه يركز بشدة مع الأهلي ويعمل على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني دون أن يركز بما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك من أجل تقديم الأفضل للفريق وتحقيق النتائج التي تسعد وترضي طموح الجماهير.

وقال محسن أن وجود الجماهير في مباراة السوبر الأفريقي أمر في غاية الأهمية، مؤكدًا أنه يتمنى حصد السوبر في وجود الجماهير والاحتفال معهم.

واختتم اللاعب تصريحاته بالتأكيد على أن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال خطوة جيدة من أجل الحفاظ على اللقب وتحقيق النجمة العاشرة.